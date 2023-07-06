Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kılıçdaroğlu hakkında tazminat kararı! Toplamda 190 bin lira ödeyecek...

KILIÇDAROĞLU 190 BİN LİRA ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme, daha önceki kararında direndi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.