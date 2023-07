Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Bakanlara talimatı verdim maaşlarda iyileştirme olacak

"PARTİLER İÇİN HER SEÇİM BİR İMTİHANDIR"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri uzun yıllar boyunca konuşulmaya, tartışılmaya, üniversitelerde ders diye okutulmaya devam edilecektir. Akademisyenler, tarihçiler, gazeteciler başta olmak üzere herkes kendi penceresinden seçimleri kendi penceresinden değerlendireceklerdir.

Seçim sonuçlarının ilk ve en büyük muhatabı siyasetçilerdir. Siyasi partiler açısından her seçim aynı zamanda unutmayalım bir imtihandır. Alınan not kadar nerede hata yaptığını görmek de sınavın bir parçasıdır. Siyasi partilerin istikbali için seçimlerin bu yönü çok daha mühimdir. Her siyasi parti sandık sonuçlarını muhakkak çok iyi okur, analiz eder.

"ASLA BÖBÜRLENEREK YÜRÜYENLERDEN OLMADIK"

Bunları yapmayan ise siyaset sahnesinden silinip gider. Arkasında büyük halk desteğiyle kurulan, hatta iktidara gelen bugün ismini dahi hatırlamadığımız birçok parti bulunuyor. AK Parti olarak şu ana kadar girdiğimiz tüm seçimlere hep bu zaviyeden baktık. Seçim sonuçlarını partimiz için muhasebe ve murakabe vesilesi haline getirdik.

Zaferlerimizle birlikte tevazuumuzu büyüttük. Şımaranlardan, kibir ehlinden, yeryüzünde böbürlenerek yürüyenlerden asla olmadık. Bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açtığı, fetihten sonra hocası Akşemseddin hazretlerinin arkasında İstanbul'da tevazu ile giren Fatih Sultan Mehmed'i örnek aldık.