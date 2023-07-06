Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Bakanlara talimatı verdim maaşlarda iyileştirme olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

"Aziz milletimizin takdiriyle yüzde 52,18 oy oranıyla Türkiye'yi yönetme vazifesini hamdolsun gelecek 5 sene boyunca deruhte ettik. Türkiye bu seçim sonuçlarıyla istikrara, demokrasi, güven, özgürlüğe, kalkınmaya ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Seçimlerin sadece partimiz için değil Türkiye için, demokrasi için çok aydınlık, güzel neticelere vesile olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl süresince üstlendiğimiz görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bize güvenen, inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız.

Burada bir defa tüm vatandaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Her iki seçimde de oylarıyla yanımızda duran yaklaşık 28 milyon kardeşimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret sözü vermiştim. Bayburt birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane yüzde 78,54 oy oranı ile ikinci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Cumartesi günü Bayburt'ta misafir olacağız ardından inşallah Gümüşhane'ye geçeceğiz.

Tüm Türkiye'ye olan minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek daha çok hizmet vererek borcumuzu ödeyeceğiz. Türkiye gelecekteki sonuçları itibariyle çok kritik bir seçim yaşandı. Ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaların zirveye tırmandığı seçim dönemini geride bıraktık.