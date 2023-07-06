CHP'den seçim gecesi itirafı: Anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP'den YSK itirafı geldi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararının olmadığını, ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulundukları, oyların çalındığı gibi her seçimde karşılaşılan provokatif paylaşımlara itibar ettikleri" değerlendirmesini yaptı.
Yakupoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin "Biz ne yaptık?" başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.
Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik." ifadelerini kullandı.
"Sandığa güvenle gidin" yönündeki açıklamalarına inanılmadığını kaydeden Yakupoğlu, şöyle devam etti:
"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'Haydi yürüyelim, birlik olalım, birlikten güç doğar' dedik, 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"
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