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Dışişlerinden Kıbrıs müzakere sürecindeki iddialar hakkında açıklama: İddialar asılsız ve tamamen gerçek dışı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Dışişlerinden Kıbrıs müzakere sürecindeki iddialar hakkında açıklama: İddialar asılsız ve tamamen gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs müzakere sürecinde yer alan üst düzey bakanlık yetkilisi hakkındaki iddialar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bilgiç, "Müzakere sürecinde, bir uzlaşıya varmak adına tavizkar bir tutumla hareket edildiğine dair öne sürülen bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

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