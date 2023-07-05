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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

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Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede, Bakan Güler ve Dendias, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

İki Bakan'ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı diledikleri görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca Güler ve Dendias, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

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