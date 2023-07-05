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Yunanistan'ın Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

Yunanistan'ın 1985 yılında mülteciler için kurduğu Lavrion kampında Türkiye'ye karşı kullanmak üzere bugüne dek yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptığı biliniyordu. Atina'ya 1 saat uzaklıkta olan ve Yunanistan'ın 'Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı ile ilgili Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:34
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Yunanistan’ın Kandil’i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

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Yunanistan’ın Kandil’i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

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Yunanistan’ın Kandil’i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

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Yunanistan’ın Kandil’i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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Yunanistan’ın Kandil’i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

"KARAR ANKARA'YI MEMNUN EDECEK"

Yunan Kathimerini gazetesi Lavrion Kampı'nın kapatılacağına ilişkin daha önce yaptığı bir haberde. "Lavrion kampı kapatılıyor-Ege'deki tatbikatlar için moratoryum" başlığını kullanmış, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü kampın kapatılacağı iddiasına yer vermişti.