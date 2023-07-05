Yunanistan'ın Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!

Yunanistan'ın 1985 yılında mülteciler için kurduğu Lavrion kampında Türkiye'ye karşı kullanmak üzere bugüne dek yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptığı biliniyordu. Atina'ya 1 saat uzaklıkta olan ve Yunanistan'ın 'Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı ile ilgili Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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