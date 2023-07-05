HaberlerGaleriYunanistan'ın Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!
Yunanistan'ın Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı kapatıldı!
Yunanistan'ın 1985 yılında mülteciler için kurduğu Lavrion kampında Türkiye'ye karşı kullanmak üzere bugüne dek yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptığı biliniyordu. Atina'ya 1 saat uzaklıkta olan ve Yunanistan'ın 'Kandil'i olarak bilinen Lavrion kampı ile ilgili Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:34