05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü! Gündem İsveç'in NATO üyeliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü! Gündem İsveç'in NATO üyeliği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü! Gündem İsveç’in NATO üyeliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA