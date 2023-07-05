05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan dahil 4 ülkeden "hava savunma" adımı

Yunanistan dahil 4 ülkeden "hava savunma" adımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
Yunanistan dahil 4 ülkeden hava savunma adımı

Yunanistan'ın, İngiltere, Kanada ve İtalya'nın katılımıyla hava savunma eğitimi yaptığı bildirildi. Eğitimin amacının "birlikte çalışabilirlik seviyesinin güçlendirilmesi"nin geliştirilmesi için yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA