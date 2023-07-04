Tokat'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu
Tokat'ta geçmiş yıllarda PKK-KCK terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak bulundu. Sığınakta kullanılmış ve çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Yapılan operasyonda geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.
Sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Bir çoğunun kullanılmış ve çürümüş olduğu belirlenirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.
Delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri hangisinin sözlük tanımıdır?
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?
- Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu?
- SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım ödemeleri...
- YAŞLILIK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Küçük Dahi İbn-i Sina 1. BÖLÜM İZLE! İbn-i Sina dizisi hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları...
- İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! İşsizlik maaşı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı? En düşük, en yüksek tutarlar...
- Kapatıcı ürünlere ihtiyaç kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Uyuyana kadar...
- Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
- 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
- DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ! DGS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?