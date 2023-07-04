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Tokat'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Tokat’ta terör örgütü PKK’ya ait sığınak bulundu

Tokat'ta geçmiş yıllarda PKK-KCK terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak bulundu. Sığınakta kullanılmış ve çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Reşadiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Bir çoğunun kullanılmış ve çürümüş olduğu belirlenirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edildi.

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