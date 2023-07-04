Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
İki yıl önce uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Bakan Koca, "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" ifadelerine yer verdi.
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