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Terör örgütü PKK'ya Mehmetçik'ten ağır darbe! Teçhizatları ele geçirildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Terör örgütü PKK’ya Mehmetçik’ten ağır darbe! Teçhizatları ele geçirildi...

Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait birçok teçhizatın ele geçirildiği duyuruldu.

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