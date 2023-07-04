Ekrem İmamoğlu sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu pes etmiyor! Delege savaşlarında yeni perde: Gizli toplantı sonrası Genel Sekreter sahaya indi

İMAMOĞLU'NUN KALESİNDEN BAŞLAYACAK

Bu arada Türkiye'nin bütün illerinde örgüt yöneticilerine gidecek olan Hancıoğlu'nun, ziyaretlere Karadeniz bölgesinden başlayacak olması da dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz örgütü üzekindeki etkisi bilinirken Haziran ayında Batı Karadeniz bölgesinden Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce, Çankırı ve Tokat İl Başkanları, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplantı yapmıştı. 9 il başkanı da İmamoğlu gibi "değişim" çağrısında bulunmuştu.

Bu konuda da Genel Merkez'de üst düzey yöneticiler, Karadeniz ziyaretinin ayrı bir anlam taşımadığını, Hancıoğlu'nun kendisinin Samsunlu olmasından dolayı Karadeniz'den başlayacağını belirtiyor.