CHP'de Engin Özkoç ile Faik Öztrak hesaplaşması: Birbirine girdiler!
CHP'deki 'değişim' kavgası giderek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örgütten sorumlu koordinatörlük' görevine getirdiği Engin Özkoç ile buna karşı çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak arasında kavga çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken parti içinde de herkes birbirine girdi.
Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başmkanı Tunç Soyer 'değişim' çıkışı yaptı.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Topyekün değişim" mesajı vererek "Genel Başkan da değişmeli" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu açıkça ilan etti.
12 seçim kaybetmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu ise "Mücadeleye devam edeceğim. Gerekirse 16'lı masa kurarım" çıkışını yaptı. Örgütleri kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu dün de il başkanları ile kriz yaşadı.
Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı.
FAİK ÖZTRAK ENGİN ÖZKOÇ BİRBİRİNE GİRDİ
CHP krizlerle boğuşurken Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi de birbirine girdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı.
Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u örgütten sorumlu koordinatörlük görevine getirdi. Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekilleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi vermeye başladı. Bu durumda rahatsız olan Öztrak ile Özkoç arasında gerilim tırmandı.
CHP yandaşı Halk TV'den Seyhan Avşar'ın iddiasına göre iki isim birbirine girdi.
CHP yandaşı Avşar şunları yazdı;
"Kavganın odağında CHP'li iki önemli isim var. Bir tarafta CHP'nin A Takımındaki Engin Özkoç, diğer tarafta ise statükoyu korumaya çalışan Faik Öztrak. İki ismin arasında yaşanan gerilim bugünlerde herkesin konuştuğu bir konu.
İddiaya göre ikili arasındaki gerilim son günlerde belirgin bir hal aldı. Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu.
ÖZKOÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI ÖZTRAK RAHATSIZ OLDU
Kavganın nedeni ise parti örgütü meselesi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede "Örgütten sorumlu koodinatörlük" görevini Özkoç'a verdiği öne sürüldü. Hatta Özkoç bu görevi bir grup milletvekiliyle beraber yürütmeyi planlayarak bazı vekillerle telefonda görüştü. Yeni görevine ve yapacakları çalışmalara yönelik bilgilendirme dahi yaptı.
Aldığım bilgilere göre; Özkoç bu görüşmeyi sadece vekillerle değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da paylaşmış. İmamoğlu, Özkoç'un bu göreve gelmesinin önemli bir adım olduğunu ancak sorunları çözmeye yetmeyeceğini aktarmış.
Şimdi gelelim bu görevlendirmenin perde arkasında yaşananlara...
Özkoç'un yeni görevlendirilmesi birkaç gün önce basına yansıdı. Ancak bu göreve ilişkin Kılıçdaroğlu'nun atama yazısını henüz onaylamadığını öğrendim. Özkoç'un atanmasına ise en büyük karşı çıkışı ise Faik Öztrak gösteriyormuş. Öztrak, örgütten sorumlu ismin CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) birisi olması gerektiği konusunda bastıyormuş. Dün telefonla konuştuğum bazı MYK üyeleri de Özkoç isminin bu görev için uygun olmadığını savunarak, Özkoç ismine yönelik itirazlarını Kılıçdaroğlu'na aktardıklarını belirttiler.
HESAPLAŞTILAR
İşte ikili arasındaki ayyuka çıkan gerilimin en büyük nedeni bu...
Bu karşı çıkışlara ve arkasından dönen kulislere dayanamayan Özkoç'un, Öztrak'la hesaplaştığı iddia ediliyor.
Bu kavga burada kalır mı bilinmez... Zira yerel seçimlere 9 ay kala halkın beklentisine kulak tıkayan bir CHP mi göreceğiz, yoksa tüm tartışmaları bir kenara bırakıp sandığa ve halkın isteklerine odaklanan bir CHP mi? Tüm bunları zaman gösterecek..."
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