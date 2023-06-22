CHP’de Engin Özkoç ile Faik Öztrak hesaplaşması: Birbirine girdiler!

CHP yandaşı Halk TV'den Seyhan Avşar'ın iddiasına göre iki isim birbirine girdi.

CHP yandaşı Avşar şunları yazdı;

"Kavganın odağında CHP'li iki önemli isim var. Bir tarafta CHP'nin A Takımındaki Engin Özkoç, diğer tarafta ise statükoyu korumaya çalışan Faik Öztrak. İki ismin arasında yaşanan gerilim bugünlerde herkesin konuştuğu bir konu.

İddiaya göre ikili arasındaki gerilim son günlerde belirgin bir hal aldı. Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu.

ÖZKOÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI ÖZTRAK RAHATSIZ OLDU

Kavganın nedeni ise parti örgütü meselesi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede "Örgütten sorumlu koodinatörlük" görevini Özkoç'a verdiği öne sürüldü. Hatta Özkoç bu görevi bir grup milletvekiliyle beraber yürütmeyi planlayarak bazı vekillerle telefonda görüştü. Yeni görevine ve yapacakları çalışmalara yönelik bilgilendirme dahi yaptı.

Aldığım bilgilere göre; Özkoç bu görüşmeyi sadece vekillerle değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da paylaşmış. İmamoğlu, Özkoç'un bu göreve gelmesinin önemli bir adım olduğunu ancak sorunları çözmeye yetmeyeceğini aktarmış.

Şimdi gelelim bu görevlendirmenin perde arkasında yaşananlara...

Özkoç'un yeni görevlendirilmesi birkaç gün önce basına yansıdı. Ancak bu göreve ilişkin Kılıçdaroğlu'nun atama yazısını henüz onaylamadığını öğrendim. Özkoç'un atanmasına ise en büyük karşı çıkışı ise Faik Öztrak gösteriyormuş. Öztrak, örgütten sorumlu ismin CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) birisi olması gerektiği konusunda bastıyormuş. Dün telefonla konuştuğum bazı MYK üyeleri de Özkoç isminin bu görev için uygun olmadığını savunarak, Özkoç ismine yönelik itirazlarını Kılıçdaroğlu'na aktardıklarını belirttiler.

HESAPLAŞTILAR

İşte ikili arasındaki ayyuka çıkan gerilimin en büyük nedeni bu...

Bu karşı çıkışlara ve arkasından dönen kulislere dayanamayan Özkoç'un, Öztrak'la hesaplaştığı iddia ediliyor.

Bu kavga burada kalır mı bilinmez... Zira yerel seçimlere 9 ay kala halkın beklentisine kulak tıkayan bir CHP mi göreceğiz, yoksa tüm tartışmaları bir kenara bırakıp sandığa ve halkın isteklerine odaklanan bir CHP mi? Tüm bunları zaman gösterecek..."