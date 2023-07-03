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Otomobil fiyatlarında yeni düzenleme hazırlığı! Başkan Erdoğan: Olayın üstüne gidip hesap soracağız

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Otomobil fiyatlarında yeni düzenleme hazırlığı! Başkan Erdoğan: Olayın üstüne gidip hesap soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararları paylaştı. Başkan Erdoğan ekonomide atılacak adımları duyururken artan araç fiyatlarına yönelik de değerlendirmede bulundu. Erdoğan "Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz." derken denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında otomobil fiyatlarında yaşanan artışa yönelik değerlendirmelerde bulunurken piyasaları ilgilendiren mesajlar verdi.

KİRA FİYATLARINDA SINIRLAMA SÜRECEK

Başkan Erdoğan ekonomide atılacak adımları sıralarken "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ FİYATLARINDAKİ BALONU TAKİP EDİYORUZ"

Diğer yandan otomobil fiyatlarında yaşanan dengesiz artışlara yönelik de adım atılacağı söyleyen Başkan Erdoğan "Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz." dedi.

"DENETİMLER SIKILAŞACAK"

Başkan Erdoğan diğer yandan konuya ilişkin "Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BU SENE DE SÜRECEK

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." dedi.

Memur ve emekli zamları belli oluyor

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