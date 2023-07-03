Otomobil fiyatlarında yeni düzenleme hazırlığı! Başkan Erdoğan: Olayın üstüne gidip hesap soracağız

"ARAÇ FİYATLARINDAKİ BALONU TAKİP EDİYORUZ"

Diğer yandan otomobil fiyatlarında yaşanan dengesiz artışlara yönelik de adım atılacağı söyleyen Başkan Erdoğan "Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz." dedi.