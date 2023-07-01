İhanet farklı başrol aynı! İmamoğlu'nun Osmanlı düşmanlığı dinmek bilmiyor! İşte "HMD" markasının perde arkası...

TÜRKÇE OKUTULAN KUR'AN-I KERİM, KADINLI ERKEKLİ SEMA, KUTSAL DEĞERLERİ AYAK ALTI EDEN CHP'Lİ İBB...

2020 yılında düzenlenen Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus töreninde ise Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif, Türkçe okutulmuş, kadınlarla erkekler birlikte sema yaptırılmıştı.



Bu durum o dönem büyük tepki uyandırmış, toplumun kutsal değerlerini ayak altı eden CHP'li İBB'ye isyan edilmişti.

Murat Bardakçı, konuyu köşesine taşıyıp "Bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli her kimin marifeti ise, o kişiye şimdi çok ama çok daha önemli bir vazife düşmektedir: İstiklâl Mahkemeleri'ni yeniden kurup ibret-i âlem için şöyle birkaç yüz kişiyi sallandırıvermek" ifadelerini kullanarak İmamoğlu yönetimine tepki göstermişti.