İhanet farklı başrol aynı! İmamoğlu'nun Osmanlı düşmanlığı dinmek bilmiyor! İşte "HMD" markasının perde arkası...
CHP'li İBB'nin başındaki Ekrem İmamoğlu aldığı kararla Sultan II. Abdülhamid Han'ın yadigarı olan Hamidiye Su markasını "HMD" olarak değiştirme kararı aldı. İmamoğlu'nun bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekerken "Yakında hak ettiği unutuluşa gidecek" ifadeleri kullanıldı. Ancak bu durum Ekrem İmamoğlu'nun Osmanlı'yı hedef alan ilk hamlesi değil. İmamoğlu daha önce de İBB logosunu değiştirme teşebbüsü ile gündeme gelirken Sarayburnu'nda cami motifleri ayaklar altına aldırmıştı. Diğer yandan İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed Han türbesini elleri arkasında bağlı gezmişti. İşte detaylar...
CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB yönetiminde olduğu süre içerisinde manevi değerleri ayaklar altına alan, ecdad yadigarı eserlere olan saygısızlıklarını her geçen gün büyütüyor.
Bu durumun son örneği "HMD" skandalı ile bir kez daha tescillendi.
YILLARIN MARKASINI DEĞİŞTİREREK ABDULHAMİD HAN'I UNUTTURMA ÇABASI
Sultan II. Abdülhamid Han'ın yadigarı olan ve 125 yıllık geçmişi bulunan Hamidiye Su markasının ismi CHP'li İBB tarafından HMD olarak değiştirildi.
Skandala ilişkin paylaşım yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış." ifadelerini kullandı.
"YAKINDA HAK ETTİĞİ UNUTULUŞA GİDECEK"
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, "Gerekli işlerini yap(a)mayan, şu kadim şehri kaosa sürükleyen gereksiz işler müdürünün işi gücü bu mudur ? Budur. Yakında hak ettiği unutuluşa göndermek de İstanbul' lunun boynunun borcudur. Tarihin talihsiz(liğ)i" açıklamasını yaparak Sultan Abdülhamid hazımsızlığı yaşayan İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
"TARİHE İLERİ DERECEDE HÜRMETSİZLİK"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hamidiye Kaynak Suları'nın Sultan II.Abdülhamid Han'ın İstanbul'a içme suyu sağlamak için kurduğu tarihi bir değer olduğunu söyledi.
Türkmen, Hamidiye'yi "HMD" yapan CHP'li İBB'ye tepki gösterip "Adını "HMD" yapmak da bir marka değişikliği değil, tarihe çok ileri derece bir hürmetsizliktir. Bu kadarı sizin için bile fazla, yapmayın!" açıklamasını yaptı.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan rezaletlerini sıralayıp şu ifadeleri kullandı;
"İBB logosunu değiştirme teşebbüsü ile başladı,
Şeb-i Arus etkinliği rezaletiyle devam etti,
Cami görsellerinin olduğu yer plakaları sonrası Feshane'de sözde sanat ile "ortaladı",
Şimdi de Hamidiye ismine ilave HMD markası…
Değerlerine sahip çıkmayan değersizleşir"
OSMANLI YADİGARI FESHANE'DE REZİL SERGİ
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Osmanlı yadigarı Feshane'de rezil bir sergi düzenlemiş, İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesine ön ayak olmuştu.
Feshane'nin önünde toplanan bir grup, 22 Haziran'da açılışı yapılan sergiye yönelik "Ekrem istifa" ve "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz" ifadeleriye tepki göstermişti.
Tüm bu yaşananlar gölgesinde Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin milli ve manevi değerlere karşı tutumu ve Osmanlı alerjisini gözler önüne seren skandalları sizler için derledik.
GÖREVE BAŞLADI OSMANLI'YI HEDEF ALDI: TEPKİ ÇEKEN "145 YIL" SÖZLERİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladığı ilk zamanlarda "145 yıldır demokrasi için mücadele ediyoruz" diyerek açıkça niyetini belli etmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nu kürsüden hedef almıştı.
LOGOYA EL UZATTILAR
CHP'li İBB 2019 yılında sırf minare figürü var diye İBB TV'nin logosunu değiştirmiş, yerine renkli dumanların yer aldığı anlamsız bir logo getirmişti.
TÜRKÇE OKUTULAN KUR'AN-I KERİM, KADINLI ERKEKLİ SEMA, KUTSAL DEĞERLERİ AYAK ALTI EDEN CHP'Lİ İBB...
2020 yılında düzenlenen Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus töreninde ise Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif, Türkçe okutulmuş, kadınlarla erkekler birlikte sema yaptırılmıştı.
Bu durum o dönem büyük tepki uyandırmış, toplumun kutsal değerlerini ayak altı eden CHP'li İBB'ye isyan edilmişti.
Murat Bardakçı, konuyu köşesine taşıyıp "Bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli her kimin marifeti ise, o kişiye şimdi çok ama çok daha önemli bir vazife düşmektedir: İstiklâl Mahkemeleri'ni yeniden kurup ibret-i âlem için şöyle birkaç yüz kişiyi sallandırıvermek" ifadelerini kullanarak İmamoğlu yönetimine tepki göstermişti.
CAMİ MOTİFLERİ AYAKLAR ALTINDA
Geride bıraktığımız aylarda da CHP'li İBB eliyle Sarayburnu'nun en kalabalık noktasında Ayasofya, Sultanahmet, Kariye gibi camilerin motiflerinin işlendiği demir bloklar zemine yerleştirilmişti. Sosyal medya paylaşılan görüntülerde, bazı gençler motiflerin üzerine ayaklarıyla bastıkları görülmüştü.
SULTANAHMET'TE BİZANSI DİRİLTME GİRİŞİMİ
Sultanahmet Meydanı'nda Antik Roma Hipodromu'nu canlandırmaya da niyetlenen CHP'li İBB Başkanı akıllara "Osmanlı'dan intikam mı almak istiyor" sorusunu getirdi.
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