CHP'li İBB'nin Osmanlı "alerjisi" Tepkiler sonrası elleri ayakları birbirine dolandı: Hamidiye suyun adı değişmedi bu ikinci marka

İBB, DURUMU KURTARMAK İÇİN BİR AÇIKLAMA YAPTI

İBB, isim değişikliğine gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı. İsim değişikliği iddialarını yalanlayan İBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti" iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz.

VATANDAŞIN TEPKİSİ DİNMEDİ

İBB'nin durumu kurtarmak için yaptığı açıklama vatandaşı ikna etmedi. İBB'nin paylaşımının altına onlarca tepki yanıtı geldi.

ONLARDAN BAZILARI ŞÖYLE:

-HMD yeni bir marka.. Kaç tane su markası gördünüz, kısaltma harflerle oluşturulan? Sigara markası değil ki bu.. Ayrıca hangi yeni marka, esas markayla aynı şekle sahip şişe, aynı renkler ve hatta aynı yazı karakteri ile sunulur piyasaya? Bazı izahlarında, çalışkanlığa ihtiyacı var, mizahını yapmaya bile değmiyor.

-Resmen suçunuzu itiraf ediyorsunuz. 2. Bir markaya ne gerek var? Ve neden ismi HMD? Sizi ve ecdadlarımıza olan kininizi yerel seçimler de def edeceğiz.

-2.bir markaya ne gerek vardır acaba ?

-İkinci bir isim bularak istanbul'a mükemmel bir hizmette bulunmuşsunuz başarılarınız devamını dilerim :)

-İlk marka gayet güzel ikincisi zaten çakma olmuş HMD nedir ya?

-Tipik cin olmadan adem çarpma açıklaması İBB'den. Bu markayı büyütüp, diğer markayı şirket isminden ibaret bırakarak aklınız sıra gizlice markayı unutturacaksınız. 8 ay sonra her şey aslına rücu edecek.

-Ekrem seni öyle bir sileceğiz ki, emin ol ikinci Ekrem vakası yaşamayacak bu şehir!