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Yunan vatandaştan Ayasofya Camii önünde büyük provokasyon! Emniyet harekete geçti! Bir daha Türkiye'ye giremeyecek

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Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Yunan vatandaştan Ayasofya Camii önünde büyük provokasyon! Emniyet harekete geçti! Bir daha Türkiye’ye giremeyecek

Ayasofya Camii önüne giderek Yunan bayrağı açarak Türk toplumunu provoke etmeye çalışan şahıs "Bir gün gerçek sahibine dönecek" ifadelerini kullanmasının ardından bir daha Türkiye'ye giremeyecek. Emniyet çekilen video ve fotoğraflardaki şahsın pasaportunu tespit ederek "tahdit" koydu. İşte detaylar...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürüldü.



Fetihle birlikte "Fatih" unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı.

Bizans'ın Ayasofya'ya verdiği değer, Osmanlı döneminde de devam etti. Osmanlı döneminde padişahlar Ayasofya'ya çok değer verdi, "Fethin Sembolü" olan Ayasofya'nın korunup yaşatılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

AYASOFYA'NIN MÜZEYE DÖNÜŞÜMÜ

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ayasofya'nın tarihi de değişti.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 1930-1935 yılları arasında halka kapatılan Ayasofya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.

Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.

Açılışından İstanbul'un fethine kadar 915 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanılan, 86 yıldır da müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapıların ilk sırasında yer alıyor.

Ayasofya'da müze olduktan sonra da çeşitli dönemlerde restorasyonlar yapıldı.

85 YIL ARADAN SONRA EZAN

Ayasofya'da Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında, 85 yıl aradan sonra sabah ezanı okundu.

Ekim 2016'da Ayasofya'nın ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. 2016 itibarıyla Hünkar Kasrı bölümünde vakit namazları kılınmaya ve minarelerinden Sultanahmet Camisi ile 5 vakit çifte ezan okunmaya başlandı.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünün kutlandığı bu yıl ise 29 Mayıs'ta Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

2020'DE YENİDEN İBADETE AÇILDI

Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten, 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnamenin ardından 2020 yılında camii, yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'nın cami olarak kapılarını açması başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Yunanistan'ı da rahatsız etti. Binlerce müslümanın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami ise bir provokatif eyleme şahit oldu.

"GERÇEK SAHİBİNE DÖNECEK"

Ayasofya Camii'nin önünde gerçekleşen olayda, Yunan turist provokatif bir eylemde bulundu. Turist, Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağını açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde açıklama yaptı.

BİR DAHA TÜRKİYE'YE GİREMEYECEK

Provokasyon amacıyla Ayasofya Camisi önünde çektirdiği video ve fotoğrafları paylaşan Yunanistan uyruklu turistle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Ayasofya Camisi önünde Yunanistan bayrağı açan ve Ayasofya Camisi için "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video ve fotoğraflar çektiren Yunan turistin ülkesine döndüğü tespit edildi.

Açık kimliği belirlenen ve pasaportuna "Tahdit" konulan Yunanistan uyruklu o turist bir daha ülkemize giremeyecek.

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