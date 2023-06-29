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Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden! Putin’i kızdıracak söylemler: Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

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Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden! Putin’i kızdıracak söylemler: Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

ABD Başkanı Joe Biden her geçen gün skandallarına bir yenisini daha ekliyor. Beyaz Saray’da Rusya’nın paralı asker grubu Wagner ile ilgili soruları cevaplayan Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." dedi.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'da Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile yaşadığı gerilime ilişkin basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruya yanıt veren Biden dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PUTİN IRAK'TAKİ SAVAŞI AÇIKÇA KAYBEDİYOR"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna yanıt veren Biden, "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." diye konuştu.

Biden'ın petrol rezervleri için yıllarca işgal ettikleri Irak ile Ukrayna'yı karıştırması gündem oldu.

"TANRI KRALİÇEYİ KORUSUN"

Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuşmuştu.

NEREYE GİDECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Öte yandan Biden konuşma sonrası kürsüden ayrılırken birkaç saniye duraksayarak nereye gitmesi gerektiğini sordu.

2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

Oturacaksın.

Basın mensupları gelecek.

Sen 2 dakika brifing vereceksin.

Basın mensupları odadan çıkacak.

Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

Katılımcılara teşekkür edeceksin.

Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.

BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU

Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN LGBT TERÖRÜNE DESTEK: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Basın toplantısında trans çocuklardan bahseden Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" dedi.

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