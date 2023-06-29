Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden! Putin’i kızdıracak söylemler: Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'da Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile yaşadığı gerilime ilişkin basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruya yanıt veren Biden dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PUTİN IRAK'TAKİ SAVAŞI AÇIKÇA KAYBEDİYOR"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna yanıt veren Biden, "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." diye konuştu.

Biden'ın petrol rezervleri için yıllarca işgal ettikleri Irak ile Ukrayna'yı karıştırması gündem oldu.