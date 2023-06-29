29 Haziran 2023, Perşembe
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CHP fondaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İstanbul Ankara ve İzmir de kaybedilebilir
28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK'yı da alan ancak büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaoroğlu istifaya yanaşmazken, faturayı MYK ve danışmanlarına kesti. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu ile de adaylık konusunda gerilim yaşayan Bay Kemal "mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP fondaşı Sözcü TV'de yaşananları yorumlayan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrar etmesi durumunda İzmir'in bile yerel seçimlerde kaybedilebileceğini söyledi. Portakal ayrıca "Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız." ifadelerini kullandı.