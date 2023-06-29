Meclis’te 2 önemli başlık var! Çalışma ve üretim öncelikli olacak

1 Ekim'de tekrar çalışmalarına başlaması ile birlikte ise Meclis'in yoğun gündeminin en önemli iki başlığı anayasa değişikliği ve İçtüzük. Anayasa değişikliğinin en önemli maddeleri başörtüsü serbestisi ve aileye ilişkin düzenleme olacak. Muhalefet ile anlaşılması halinde çok daha kapsamlı bir değişiklik gündeme gelebilecek.