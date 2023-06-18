CHP'nin kalemşoru Can Ataklı'dan İslam'a ve Müslümanlara saldırı! Alçak sözler: Okula mescit yapamazsın
Toplumu ayrıştıran söylemleriyle gündeme gelen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, din eğitimi hakkında akla ziyan açıklamalarda bulundu. Dini bütün insanların biatçı olduğunu söyleyen Can Ataklı, "Bunların derdi din eğitimi vermek değil. Toplumu cahil bırakarak vatandaşlık bilincini elinden almak onun özgür bir birey olarak bir şey sormasını, başkaldırmasını önlemek, din adı altında kindar yetiştirmek. İntikamcı yetiştirmek, savaşçı yetiştirmek. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya." ifadelerini kullandı.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullandı. Okullarda dini eğitimi verilmemesi gerektiğini savunan Ataklı, "Okula mescit, cami yapamazsın." diyerek adeta nefret kustu.
"KİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR"
Din eğitiminden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Can Ataklı, yaptığı açıklamada, "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilgilerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir. Eğitim budur. Din eğitimi ya ayrıca verilir ya da zaten aileden alınır. Dünyada da böyle. Benim çocuğum dindar büyüyecek din okulları var oraya gider. Ortaokul, lise, üniversite bunlar pozitif bilimlerin yeri. Böyle bir rezalet olmaz. Yok imam gelecekmiş de manevi… Maneviyi evde alıyor zaten. Ayrıca öğretmenler de robot değil ki… Pek çok manevi değeri çocuklar zaten öğretmenlerinden alıyorlar." diye konuştu.
Skandal ifadelerini sürdüren Ataklı, "Bunların derdi din eğitimi vermek değil. Toplumu cahil bırakarak vatandaşlık bilincini elinden almak onun özgür bir birey olarak bir şey sormasını, başkaldırmasını önlemek, din adı altında kindar yetiştirmek. İntikamcı yetiştirmek, savaşçı yetiştirmek." ifadelerini kullandı.
"OKULA MESCİT YAPAMAZSIN"
Din eğitiminin toplumu cahilliğe sürüklediğini öne süren Ataklı, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor ya? Okul okuldur kardeşim. Okula mescit, cami yapamazsın. 'Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?' Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu.
"YA BU DÜNYANIN EN GERİCİ KAFASI YA..."
Çünkü sen pozitif değilsin, biatçısın. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. 'Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya. İslam savaşçıları yetiştirmek istiyorlar. Hiçbir işe yaramaz ama Türkiye'nin geleceğini karartır."
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