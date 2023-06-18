CHP’nin kalemşoru Can Ataklı’dan İslam’a ve Müslümanlara saldırı! Alçak sözler: Okula mescit yapamazsın

Din eğitiminin toplumu cahilliğe sürüklediğini öne süren Ataklı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor ya? Okul okuldur kardeşim. Okula mescit, cami yapamazsın. 'Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?' Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu.

"YA BU DÜNYANIN EN GERİCİ KAFASI YA..."

Çünkü sen pozitif değilsin, biatçısın. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. 'Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya. İslam savaşçıları yetiştirmek istiyorlar. Hiçbir işe yaramaz ama Türkiye'nin geleceğini karartır."