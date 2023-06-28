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CHP fondaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar Kurban Bayramı fetvası: Öyle şey kurban olmaz

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Giriş: 28.06.2023 19:06
Müslüman dünyası Kurban Bayramı'nı büyük bir heyecanla idrak ederken sabah saatlerinde milyonlarca Müslüman camilere koşarak bayramı karşıladı. Ancak cami ve mescid karşıtlığıyla tanınan CHP fondaşı Can Ataklı yaptığı yayında Kurban Bayramı'na ilişkin skandal ifadeler kullanarak fetva vermeye kalktı. İşte Ataklı'nın o sözleri...
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