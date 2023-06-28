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İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Bayram tatilinde olanlar dikkat! Çok sayıda ili etkisi altına alacak...

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı! Bayram tatilinde olanlar dikkat! Çok sayıda ili etkisi altına alacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bayramın ikinci günü başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Diğer yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarı açıklamasında yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde bayram süresince bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Bayramın 2. günü (29 Haziran 2023 Perşembe): Yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (30 Haziran 2023 Cuma): Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (01 Temmuz 2023 Cumartesi): Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu

Ankara: Bayram süresince parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: Bayram süresince az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

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