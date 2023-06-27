Yer gözlem uydusu İMECE'nin gözünden Togg fabrikası! Bakan Mehmet Fatih Kacır paylaştı
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı görüntüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır paylaşımında "İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü” ifadelerine yer verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı görüntüleri paylaştı.
İŞTE İMECE'NİN GÖZÜNDEN TOGG FABRİKASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü" ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KAYITSIZ KALMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nü uzaydan görüntülemesine kayıtsız kalmadı. Erdoğan, Twitter hesabından Sanayi ve Teknologi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını retweet etti.
DÜNYANI HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ELDE EDEBİLECEK
Uydu, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
Öte yandan, İMECE ile aynı rokette 4'ü Türkiye'nin olan 50 uydu daha uzay yolculuğuna çıktı.
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı.
BİRÇOK YERLİ TEKNOLOJİDEN DESTEK ALIYOR
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.
Türkiye'de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri de TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanarak üretildi.
Uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.
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