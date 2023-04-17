TÜBİTAK Başkanı Mandal İMECE'yi anlattı: Gücümüze güç katacak
Milli uydumuz İMECE’nin Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirten TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Artık diğer ülkelerin uydu ihalelerine bile teklif veren bir ülke konumuna geldik” dedi.
Önceki gün fırlatılan yerli ve milli yüksek çözünürlüklü uydumuz İMECE, Türkiye'yi uzay ligine taşıdı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, milli yüksek çözünürlüklü uydu İMECE'ye ilişkin SABAH'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
RASAT ve Göktürk-2 uydularını hatırlatarak Türkiye'nin gözlem uydusu geliştirmekte yetkin bir ülke olduğunu vurgulayan Mandal, İMECE'nin alt sistemlerinin yüzde 90 oranında yerli olduğu belirtti. Uçuş bilgisayarından yazılımına, yörünge yönetim kontrol sisteminden güç dağıtım ünitesine kadar birçok alt bileşenin Türk mühendisler tarafından üretildiğini kaydeden Mandal, "Bu alt sistemleri kendiniz üretiyorsanız, aynı zamanda satabiliyorsunuz demektir.
Yüksek çözünürlüğü sağlayan ve bizim üretimimiz olan elektro- optik kamerasına dost bir ülkeden teklif geldi. Bunun dışında artık diğer ülkelerin uydu ihalelerine bile teklif veren bir ülke konumuna geldik. Şu an dost bir ülkenin ihalesine teklif vermiş durumdayız. Bu ihalelerde dünyanın sayılı ülkeleri yer alabiliyor. Biz de artık bu alanlarda kendimizi gösterir pozisyona geldik" ifadelerini kullandı.
İMECE'nin dünya genelinde, 1000 kilometre uzunluğunda ve 16 kilometre genişliğinde yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceğini belirten Mandal, "200'e yakın arkadaşımız geceli gündüzlü çalıştılar. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu başarıya ulaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz elbette pek çok alanda da bu uydudan faydalanacaktır.
Yüksek çözünürlüklü İMECE'nin görüş alanı oldukça geniş ve devletimizin bu yönde bir talebi vardı. Küresel ve bölgesel gücümüze güç katacaktır. 'Türkiye uzaydan gözetleniyor mu?' diye hep sorulurdu. Artık diğer ülkeler 'Türkiye bizi gözetliyor mu?' diyecek. Ancak sadece askeri alanda değil, iklim değişikliği ve afet durumları gibi diğer konularda da üst düzeyde verim alınacak bir uydudan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.
YUNANİSTAN'DA İMECE PANİĞİ
TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp, geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, önceki gün ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı. İlk sinyali alınan İMECE Yunanistan basınında gündem oldu. Yunan gazetesi Kathimerini, "Türkiye, ilk yüksek çözünürlüklü Dünya gözlem uydusunu bugün başarıyla uzaya fırlattı" ifadelerine yer verdi.
İMECE'nin 680 kilometrelik bir yörüngede olacağını ifade eden gazete, uydunun 'savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik ile tarım ve ormancılık alanlarında' hizmet vereceğini söyledi. Proto Thema gazetesi ise, "Türkiye, kendi tasarımı olan gözlem uydusunu fırlattı" başlıklı haberinde Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusunun Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten roketle fırlatıldığı kaydedildi. Ertnews.gr de ilk gözlem uydusunun başarıyla fırlatıldığından bahsederken CNN Greece ise, İMECE'nin uzaya fırlatıldığına dair görüntülere yer verdi.
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