TÜBİTAK Başkanı Mandal İMECE’yi anlattı: Gücümüze güç katacak

Yüksek çözünürlüklü İMECE'nin görüş alanı oldukça geniş ve devletimizin bu yönde bir talebi vardı. Küresel ve bölgesel gücümüze güç katacaktır. 'Türkiye uzaydan gözetleniyor mu?' diye hep sorulurdu. Artık diğer ülkeler 'Türkiye bizi gözetliyor mu?' diyecek. Ancak sadece askeri alanda değil, iklim değişikliği ve afet durumları gibi diğer konularda da üst düzeyde verim alınacak bir uydudan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.