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Seçimler sonrası küçük ortaklardan Kılıçdaroğlu'na üst üste salvolar! Temel Karamollaoğlu: Hiç yüzde 25 alamadılar ki...

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Seçimler sonrası küçük ortaklardan Kılıçdaroğlu’na üst üste salvolar! Temel Karamollaoğlu: Hiç yüzde 25 alamadılar ki...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hiçbir oy katkısı vermeden CHP'den 40'ya yakın milletvekili koparak küçük ortaklar CHP'ye yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" açıklamasının ardından mikrofonu 10 milletvekili koparan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu aldı. Karamollaoğlu açıklamasında , "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" dedi.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken tabanının da büyük tepkisini çekti.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Diğer yandan alınan mağlubiyet koalisyon ortaklarını da mutsuz ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'NİN YÜZDE 7'Sİ 8'İ DIŞARIDAN!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, ayrıca "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." dedi.

GERÇEKLERİ GÖRMEZSEK...

"Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz." diyen Saadet Partisi lideri, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarının temsilcilerine tam 38 tane vekillik dağıtmıştı. İttifak ortağı partilerin milletvekillerinin CHP'den istifa ederek kendi partilerine geçişleriyle CHP'nin 135 olan milletvekili sayısı geçen dönem 146 olan sayının altında kaldı.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen eleştirileri ise, "Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Yani bizim planlarımızın günlük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir stratejimiz yok mu?" diyerek savunmuştu.

"HELALİNDEN KAZANMIŞ 15 VEKİLİMİZ VAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'den milletvekili vurgunu yapan bir diğer küçük ortak DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Babacan CHP’den koparabildiğini kopardı!

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