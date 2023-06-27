Seçimler sonrası küçük ortaklardan Kılıçdaroğlu’na üst üste salvolar! Temel Karamollaoğlu: Hiç yüzde 25 alamadılar ki...

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarının temsilcilerine tam 38 tane vekillik dağıtmıştı. İttifak ortağı partilerin milletvekillerinin CHP'den istifa ederek kendi partilerine geçişleriyle CHP'nin 135 olan milletvekili sayısı geçen dönem 146 olan sayının altında kaldı.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen eleştirileri ise, "Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Yani bizim planlarımızın günlük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir stratejimiz yok mu?" diyerek savunmuştu.