Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan bayram diplomasisi! Katar Sudan sonra Filistin... Mescid-i Aksa mesajı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaşananların maalesef bir Bayramı daha buruk karşılamamıza neden olduğunu belirterek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ AYRILMADI, ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan'dan ayrılmadığını ve bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan'dan yürütüldüğünü belirtti.

FİLİSTİN DAVASINA DESTEK! MESCİD-İ AKSA MESAJI

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile görüşen Başkan Erdoğan daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la konuştu.



Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini vurguladı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak bayramın tüm Filistin halkı ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirterek Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti.