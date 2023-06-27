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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar emiri Al Sani ile bayramlaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar emiri Al Sani ile bayramlaştı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu

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