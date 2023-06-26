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Son dakika | Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.

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