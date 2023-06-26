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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tendürek Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tendürek Üs Bölgesi’ndeki askerlerin Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırındaki Tendürek Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, "Böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. Sizler de bu işin zaten emniyet supabısınız" ifadelerini kullandı.

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