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Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında depremzedelere müjde! İşte deprem konutlarının teslim tarihi

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajında depremzedelere müjde! İşte deprem konutlarının teslim tarihi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Kurban Bayramı dayanışmanın zirveye çıktığı zamandır." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca deprem bölgesindeki vatandaşlara da müjde vererek konutların ilk etabının ekim ve kasım ayında teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Erdoğan mesajında Türkiye Yüzyılı'na da değinirken, "Türkiye Yüzyılı gerçeğe dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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