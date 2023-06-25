ENTÜBE NEDİR? Entübe edildi ne demek? Entübe olan hasta iyileşir mi? Özkan Uğur'un hastalığı...
"Entübe edildi ne demek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı MFÖ müzik grubu üyesi Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği haberi sevenlerini üzdü. Yoğun bakım ünitesinde 3 aydır tedavi gören sanatçının hayranları entübe ne demek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte entübe nedir sorusunun cevabı...
"Entübe ne demek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi. Sanatçının hayranları büyük üzüntü yaşarken entübe kelimesinin anlamını merak konusu oldu. Peki entübe ne demek, kimler entübe edilir?
ENTÜBE NEDİR?
Entübe, solunum sıkıntısı çeken, kendi kendine yeterli nefes alamayan hastalarda solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi demek. Entübe etmek aynı zamanda ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması anlamına da geliyor.
Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.
Kısacası çoğunlukla solunum yetmezliğindeki hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.
ENTÜBE OLAN HASTA İYİLEŞİR Mİ?
Bilimsel istatistiklere bakıldığında entübe edilen Covid-19 hastalarının yaklaşık olarak dörtte üçlük bölümünün hayatta kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla entübe edilen hasta için hayatta kalma olasılığının halen yüksek olduğu söylenebilir. Entübe edilen hasta için ölüm oranının entübe olmayan hastalara göre artmasında etkili olan durum aslında solunum cihazına bağlanan hastanın ağır hasta olmasıdır. Entübasyon süresince hastanın takip ve tedavi süreci oldukça önemlidir. Yoğun bakım entübe hastaların takibi için en uygun ortamdır. İyileşmeye başlayan hastalarda ventilasyon desteğinin kesilmesinin ardından hastanın genellikle bir süre daha oksijen desteği alması gerekir.
Entübasyon noktasına gelen hastalarda virüsün veya hastalık etkeninin yol açtığı diğer komplikasyonların iyileştirilmesi, hastanın hayatta kalma olasılığının artmasında en önemli faktördür. Ventilasyon cihazına bağlı kalınan süre uzadıkça hastada ölüm oranı ve ciddi komplikasyon gelişme olasılığı artar. Fakat hastalığı tedavi edilen ve uygun zamanda entübasyonu sonlandırılan hastalarda, entübasyona bağlı komplikasyonların tamamen geri döndürülebilmesi genellikle mümkündür. Hastaların cihazdan ayrılmalarının ve hatta taburcu edilmelerinin ardından bile bir süre daha oksijen desteği alması gerekir. Bu süreç içerisinde hekimi tarafından verilen önerilere hassasiyet gösteren hastalarda kalıcı hasar kalma olasılığı oldukça düşer.
Ameliyatlarda uygulanan genel anestezi sırasında entübe edilen hastalar ameliyatın bitiminden sonra ekstübe edilir. Entübe edilen hastanın uyandırılması sonrasında hem entübasyona hem de anesteziye bağlı olarak da bazı yan etkiler görülebilir. Mide bulantısı ve kusma gibi yan etkiler anestezi nedeniyle sıklıkla görülür. Boğaz ağrısı, ağız ve boğazda yara oluşumu ise entübe işlemi sonrasında yaygın olarak görülen durumlar arasındadır. Yetişkinlerin yanı sıra bebeklerde de çeşitli durumlarda entübasyon gerekli olabilir.
Tüm bu uygulamalar süresince her hastanın sağlık durumu kendine özgü olacağından süreç ve uygulamalar hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle entübe hasta yakınlarının yalnızca hekimlerinin önerileri doğrultusunda hareket etmelerinde fayda vardır.
"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah."
Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği de öğrenildi. Aranan kanın bulunmasının ardından böbreklerinden de rahatsızlanan Özkan, entübe edildi.
Öte yandan Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücreler de temizlendi.
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