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Ünlü sanatçı Özkan Uğur entübe edilmişti! Ailesinden açıklama: Güzel haberler almaya başladık

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Ünlü sanatçı Özkan Uğur entübe edilmişti! Ailesinden açıklama: Güzel haberler almaya başladık

Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubunun üyesi ünlü sanatçı Özkan Uğur, entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Uğur'un ailesi, instagram hesabından açıklama yaparak, "Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır." dedi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagramdan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Paylaşımda, "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu. Özkan Uğur, geçen sene hastalığının 3. kez nüksettiğini yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle"

3 kez lenf kanserini yenen Uğur, daha sonra ise sahnelere dönmüştü. Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

Uğur'un 3 aydır Koşuyolu'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü ve kendisi için beyaz kan arandığı öğrenildi. Vücudundaki kanserli hücreler temizlenen oyuncu böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi.

KANSERLİ HÜCRELER TEMİZLENDİ

8 ay önce yeniden rahatsızlanan Özkan Uğur, yoğun bakımda tedavi görüyor.

3 AYDIR YOĞUN BAKIMDA

Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah."

Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği de öğrenildi. Aranan kanın bulunmasının ardından böbreklerinden de rahatsızlanan Özkan, entübe edildi.

Öte yandan Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücreler de temizlendi.

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