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Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg ile telefonda görüştü

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları belli oldu.

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