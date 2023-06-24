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Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

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Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Meral Akşener, İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda 1151 oyun 1127'sini alarak yeniden genel başkan seçildi.

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