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Cumhurbaşkanlığından "AB" konulu genelge

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Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Cumhurbaşkanlığından AB konulu genelge

Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Sınır Ötesi İşbirliği ve AB Programları fonlarının etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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