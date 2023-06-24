FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi.
Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı.
Asiye Gülen'in Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal ile irtibat kaydı bulunduğu, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?
- Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?
- 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...
- Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?
- LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?
- LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023? LGS 200, 220, 240, 250, 270, 280 puanla hangi liseye gidilir? Anadolu, İmam Hatip, Fen lisesi...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, nerede? SpaceX’in uydu treni...
- İbn-i Sina'dan vücudu çelik gibi yapan tavsiyeler! Kan şekerini düzenliyor! Özellikle şeker hastaları...
- KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? İşte püf noktaları 🍖
- Borcu olan kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir?