LGBT terörünün hedefi çocuklar! Sapkın zihinlerin yürüyüşünde skandal slogan: Buradayız çocuklarınız için geliyoruz
ABD’den LGBT terörüne yeni bir destek skandalı. İğrenç yüzlerine yeniden gösterdiler. ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen LGBT yürüyüşünde çocuklar hedef alındı. Yürüyüşte yer alan sapkın zihniyete sahip kişiler, “Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" sloganları attı. Çocukların gelişim çağındaki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü kirli emellerini bir kez daha günyüzüne çıkardı.
LGBT TERÖRÜ ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir grup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etti. "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.
SAPKIN LGBT TERÖRÜNE ABD'DEN TAM DESTEK
Sapkın LGBT terörüne karşı dünya çapında tepkiler sürmeye devam ederken geçtğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tepki çeken yeni bir skandala imza atmıştı.
REZİLLİĞE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Gökkuşaklarıyla süslenmiş sahnede duran ve gey gece kulübü saldırılarından kurtulanların ve transseksüel hakları savunucularının da dahil olduğu bir kalabalığa hitap eden ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da şimdiye kadarki en büyük sözde 'onur ayı' kutlaması etkinliğine ev sahipliği yapmıştı. Sapkın LGBT terörüne övgüler yağdıran Biden, rezilliğe sahip çıkarak yeni yasalar çıkaracağının ilan etmişti.
"TRANS ÇOCUKLARI HEDEF ALAN YASAYA KARŞI DİRENMELİYİZ"
Devlet eliyle çocuk istismarını meşru gören ve sapkınlıklara arka çıkan Biden "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ABD'nin California eyaletinde, okullarda haziranın sapkın eşcinsellere yönelik "onur ayı" olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı. Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise "çocuklarımızı rahat bırakın" yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.
KURUMLARDA YER VERECEK
LGBT terörünü meşrulaştırmak isteyen ABD Başkanı Biden "Lider ve başkan olarak, trans bireylerin ABD ordusunda hizmet vermesine yönelik yasağı kaldırmış olmaktan gurur duydum" açıklamasında bulunurken, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarda çalışacak LGBT'li sapkın yetkililer atayacağını ilan etti.
KONGRE'YE LGBT YASASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
Sapkın LGBT terörünün koruma altına alınmasını isteyen Biden, Kongre'ye Eşitlik Yasası'nı geçirme çağrısında bulundu.
BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR
Öte yandan sapkın etkinlik sonrası Beyaz Saray resmi Twitter hesabından skandal paylaşımda bulundu. Etkinlik ile ilgili görseller "Beyaz Saray'dan Mutlu Gurur!" başlığı ile paylaşılarak sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışıldı.
ABD'DE DEVLETİN HER KADEMESİNDE
ABD'de geçtiğimiz günlerde bir başka skandal ise devlet eliyle yapıldı. ABD Hava Kuvvetleri, sapkın askerlerin sözde "Onur Ayı"nı kutladı. Atılan mesajda, "ABD Hava Kuvvetleri, nesiller boyu LGBTQI+ hizmet üyelerini ve onların hava kuvvetlerimize katkılarını gururla takdir ediyor ve kutluyor." ifadelerine yer verildi.
BABASINI PEDOFİLİ DİYE KAYDETMİŞ
Geçtiğimiz dönemlerde Hunter Biden'ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalar ifşa olmuştu. Ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden Hunter Biden'ın, ABD Başkanı babası Joe Biden'ı ise "Pedofil Peter, Pedo Peter" lakabıyla kaydetmesi dikkat çekmişti.. Joe Biden'ın daha önce bir internet sitesinde "Peter Henderson" mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıkmıştı. Peter Henderson, ABD'nin ünlü macera ve politik roman yazarı Tom Clancy'nin romanlarındaki bir Sovyet KGB ajanının adıydı.
ABD BAŞKAN ADAYI BİDEN İÇİN "TACİZCİ" İDDİASI
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yıllar önce Pizza Gate' ile ortaya çıkan taciz iddiaları sosyal medyada gündeme gelmişti. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları örnek gösterilen Biden'in pedofili olduğu iddia edilmişti.
Söz konusu görüntülerde Senatörün genç kızı ile tanışan Biden'in genç kıza kaç yaşında olduğunu sorduğu kayıt esnasında işitilebiliyor, kızın 13 yaşında olduğunu öğrenen Biden "Ah 13 yaş…" diyerek yerine geri dönüyor. Fakat ilerleyen saniyelerde fotoğrafın çekileceği esnada, senatörün 13 yaşındaki kızı fotoğraf karesinde ortada görünsün diye annesine ve dolayısıyla hemen yanındaki Biden'e yaklaşıyor.
Fotoğraf çekimi bittiğinde, Biden'in aniden genç kızı kolundan tutarak kendisine doğru çekmeye çalışması, ardından kızın kulağına eğilerek anlaşılamayan bir şeyler fısıldaması, ardından kızı öpmeye çalışması -başaramaması- görüntülerde en fazla dikkat ve tepki çeken kısımlar olarak tanımlanabilir.
Beden dillerine baktığımızda Biden'in aşırı rahat ve samimi tavırları, genç kızın Biden'den uzak durmak için gayret sarfedişi, kızın babasının da bu yakınlaşmaya tanık olduktan sonra hoşnutsuz bir yüz ifadesine büründüğü dikkat çekiyor. El sıkışarak ortamdan ayrılma faslına geçildiğinde, adam kızına bu fasıla dahil olmak yerine hızla annesini takip ederek uzaklaşmasını söyleyen bir göz ifadesiyle kızın Biden'e daha fazla yaklaşmadan ortamı terk etmesini sağlıyor.
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