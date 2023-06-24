LGBT terörünün hedefi çocuklar! Sapkın zihinlerin yürüyüşünde skandal slogan: Buradayız çocuklarınız için geliyoruz

LGBT TERÖRÜ ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir grup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etti. "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.

SAPKIN LGBT TERÖRÜNE ABD'DEN TAM DESTEK

Sapkın LGBT terörüne karşı dünya çapında tepkiler sürmeye devam ederken geçtğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tepki çeken yeni bir skandala imza atmıştı.

REZİLLİĞE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Gökkuşaklarıyla süslenmiş sahnede duran ve gey gece kulübü saldırılarından kurtulanların ve transseksüel hakları savunucularının da dahil olduğu bir kalabalığa hitap eden ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da şimdiye kadarki en büyük sözde 'onur ayı' kutlaması etkinliğine ev sahipliği yapmıştı. Sapkın LGBT terörüne övgüler yağdıran Biden, rezilliğe sahip çıkarak yeni yasalar çıkaracağının ilan etmişti.

"TRANS ÇOCUKLARI HEDEF ALAN YASAYA KARŞI DİRENMELİYİZ"

Devlet eliyle çocuk istismarını meşru gören ve sapkınlıklara arka çıkan Biden "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ABD'nin California eyaletinde, okullarda haziranın sapkın eşcinsellere yönelik "onur ayı" olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı. Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise "çocuklarımızı rahat bırakın" yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.

KURUMLARDA YER VERECEK

LGBT terörünü meşrulaştırmak isteyen ABD Başkanı Biden "Lider ve başkan olarak, trans bireylerin ABD ordusunda hizmet vermesine yönelik yasağı kaldırmış olmaktan gurur duydum" açıklamasında bulunurken, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarda çalışacak LGBT'li sapkın yetkililer atayacağını ilan etti.

KONGRE'YE LGBT YASASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Sapkın LGBT terörünün koruma altına alınmasını isteyen Biden, Kongre'ye Eşitlik Yasası'nı geçirme çağrısında bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Öte yandan sapkın etkinlik sonrası Beyaz Saray resmi Twitter hesabından skandal paylaşımda bulundu. Etkinlik ile ilgili görseller "Beyaz Saray'dan Mutlu Gurur!" başlığı ile paylaşılarak sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışıldı.

ABD'DE DEVLETİN HER KADEMESİNDE

ABD'de geçtiğimiz günlerde bir başka skandal ise devlet eliyle yapıldı. ABD Hava Kuvvetleri, sapkın askerlerin sözde "Onur Ayı"nı kutladı. Atılan mesajda, "ABD Hava Kuvvetleri, nesiller boyu LGBTQI+ hizmet üyelerini ve onların hava kuvvetlerimize katkılarını gururla takdir ediyor ve kutluyor." ifadelerine yer verildi.

BABASINI PEDOFİLİ DİYE KAYDETMİŞ

Geçtiğimiz dönemlerde Hunter Biden'ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalar ifşa olmuştu. Ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden Hunter Biden'ın, ABD Başkanı babası Joe Biden'ı ise "Pedofil Peter, Pedo Peter" lakabıyla kaydetmesi dikkat çekmişti.. Joe Biden'ın daha önce bir internet sitesinde "Peter Henderson" mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıkmıştı. Peter Henderson, ABD'nin ünlü macera ve politik roman yazarı Tom Clancy'nin romanlarındaki bir Sovyet KGB ajanının adıydı.