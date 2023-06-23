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Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, nerede? SpaceX’in uydu treni...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, nerede? SpaceX’in uydu treni...

"Starlink uydusu nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları yeniden gündem oldu. Musk'ın Starlink uyduları ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası çok sayıda kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte, Starlink uydusu hakkında merak edilenler...

"Elon Musk Starlink uydusu nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları yeniden gündem oldu. Musk'ın Starlink uyduları hakkında yaptığı paylaşım sonrası çok sayıda kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte, Starlink uydu treni...

"ONAYLANIR ONAYLANMAZ GÖNDEREBİLİRİZ"

Elon Musk'ın Starlink uyduları ile ilgili paylaşım sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Musk Starlink Uydusu Türkiye için, ''Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz.'' açıklamasında bulundu.

Starlink uyduları geçtiğimiz aylarda Hakkari, Adıyaman, Gümüşhane, Şanlıurfa, Erzincan, Van, Elazığ gibi illerde görüntülendi. Birçok ilde vatandaşlar tarafından fark edilen Starlink uyduları merakla izlendi. Sosyal medyada gündem olan sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

STARLİNK UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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