Türkiye’den İsrail’e kınama! İsrail güvenlik güçleri Harem-i Şerif’e baskın düzenledi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz.

İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti'ni, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'e tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.