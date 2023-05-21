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Türkiye'den İsrail'e kınama! İsrail güvenlik güçleri Harem-i Şerif'e baskın düzenledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Türkiye’den İsrail’e kınama! İsrail güvenlik güçleri Harem-i Şerif’e baskın düzenledi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz.

İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti'ni, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'e tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BASKIN KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın kabul edilemez. Bu provokatif ve hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa’ya baskın İSRAİLLİ BAKANDAN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

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