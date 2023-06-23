Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: Türkiye ile Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirerek darbeye zemin hazırlamak

Altıntaş'ın olay günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki nöbetine gitmemek için ishal şikâyeti ile sağlık raporu aldığı, yine dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde farklı dini gruplarla bağlantılarını gösteren ve olayın çözülememesi için önceden planlanan bir strateji dahilinde "Youtube" üzerinde yaptığı aramalar içerisinde cihat marşlarına ilişkin videoların, bazı terör örgütü üyelerinin isimlerinin, El Kaide terör örgütünün gerçekleştirdiği ve daha sonra üstlendiği bazı eylemler ile DEAŞ, El Kaide, PKK gibi terör örgütlerine ilişkin videolar izlediği, sanığın, 2016 yılı Şubat ayından itibaren farklı yayınevlerine ve farklı dini gruplara bağlı yazarlara ait pek çok kitap siparişi verdiği, bu kitapların çoğunun hiç okunmadığı, eylemi planlayan ekibin suikastten sonra soruşturma makamlarının dikkatlerini başka alana ve başka terör örgütlerine çekmek istedikleri vurgulandı.