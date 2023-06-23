Hükümetten prestij projesi! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

"BAKANLIK OLARAK 4 YILDIR İSTANBUL'DA MÜTHİŞ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Ulaştırma bakanlığının İstanbul'da yaptığı projelerden bahseden Karaismailoğlu, "Ulaştırma Bakanlığımız geçen yıl 103 kilometre metro hattı yapıyordu. Açtığımız hatları çıkardığımızda 55 km yine devam eden yatırımlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 87,5 kilometre devam hat var. İBB sorumluluğunda olan ihaleler 2019 yılı öncesinde, bizlerin yönetiminde olduğu zaman ihalesi edinilmiş ve yapımına başlanmış hatlardı. Maalesef bunların bugüne kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. Sizlerde çok iyi biliyorsunuz raylı sistem hattı için 4 yıl normal bir zamandır. 4 yılda bitmesi gerekiyordu. Bazı şartlar gelişti diyelim hadi 5-6 yılda bitsin ama bakın üzerinden yıllar geçmesine rağmen maalesef bazılarına hiç dokunulmamış, bazılarına çalışma yok, bazılarında ise çok yavaş ilerleme görünüyor. Bakanlık olarak 4 yıldır İstanbul'da müthiş çalışmalar yapıyoruz. Sadece bir raylı sistem hattı yapmıyoruz, metro alanlarımız, istasyonlarımızda yaşam alanları üretiyoruz. Vatandaşlarımızın ferah ortamlarda seyahat etmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda İstanbul için olmazsa olmaz ve bakanlığımız tarafından projeleriyle yapılması planlanan en önemli işlerden bir tanesi büyük İstanbul tüneli. Buda Söğütlüçeşme'den başlayıp İncirli'ye kadar devam edecek. 28 kilometre uzunluğunda, 13 istasyonuyla İstanbul'a hizmet verecek. Metrobüsteki yoğun nüfusu, yoğun toplu taşıma ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak en önemli işlerden bir tanesi. 11 tane metro hattına entegre olacak çok önemli bir iştir. Bu projeyle birlikte İstanbul Boğazı'nı bir kez daha yerin altından raylı sistemlerle geçeceğimiz dünyaya örnek ve iki kıtayı tekrar raylı sistemlerle birleştirecek Marmaray'a da alternatif önemli bir projedir. Bununda planlamasını yaptık. Önümüzdeki süreçte de bunu da ihale edip İstanbul'a kazandıracağız. 1.3 milyon günlük yolcuya hizmet verecek, 11 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı projemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024'ün başında da bu 31,5 kilometre projemizi de bitirdiğimizde Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy'deki vatandaşlarımızın hem havalimanı ulaşımı, hem Kağıthane hem Gayrettepe-Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş bağlantılarını da sağlayacak çok önemli bir projeyi de kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.