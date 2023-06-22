Kayıp denizaltı bulundu mu son dakika? Titanik denizaltı içinde kimler var, ölen var mı? İşte, son durum!
"Kayıp denizaltı bulundu mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıdığı sıradan kaybolan denizaltının son durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Titanik enkazına giden denizaltı nerede bulundu? İşte, son dakika haberleri...
"Kayıp denizaltı bulundu mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kuzey Atlantik'te Titanik enkazına yolculuğu sırasında kaybolan Titan denizaltısını bulmak için arama kurtarma operasyonu sona erdi. Peki, Kayıp denizaltı bulundu mu? İşte, son dakika haberleri...
Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları sona erdi.
ABD Sahil Güvenliği, kaybolan denizaltı Titan'ın enkazının Titanik yakınlarında bulunduğunu duyurdu.
NELER OLMUŞTU?
Titanik enkazını ziyaret için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Sehzade Dawood, 19 yalındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush'ın denizaltında olduğu biliniyor.
OceanGate Expeditions adlı şirket ile dibe dalan 5 kişilik ekip normal şartlarda her 20 dakikada bir yukarıya 'İyiyiz' sinyali gönderiyordu, ancak bu sinyal henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Pazar günü kesilmişti.
OceanGate Expeditions adlı şirket kayıp denizaltının kendisine ait olduğunu doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada, 'Mürettebatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm seçenekleri araştırıyor ve seferber ediyoruz' denilmişti.
UMUT SİNAYLİ ALINMIŞTI
Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son saatlere girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.
Ekibinin hayatta olduklarına ve geminin yan tarafına çarparak sonarda - muhtemelen bardaklarla - tespit edilebilmeleri için vurmaları yeni umutlar uyandırdı. Ancak yüzeyin 12.500 fit - yaklaşık iki buçuk mil – altında olan denizaltını kurtarabilecek dünyada 2 tane gemi var. Bu durumda da işleri zorlaştırıyor.
Harding'in yakın arkadaşlarından biri olan Jannicke Mikkelsen katıldığı bir televizyon programında duruma ilişkin şunları söyledi:
"Gerginim. Sinirden midem bulanıyor. Korkuyorum, endişeliyim. Şu anda uyumuyorum. Sadece iyi haberler almayı umuyorum. Her saniye, her dakika saatler gibi geliyor."
Titanik'ten haber yapan ilk gazeteci Michael Guillen, 2000 yılında Titanik enkazını ziyaret ederken ölümle burun buruna gelmişti. Buzlu akıntı ile sürüklenen Gueillen, şans eseri bu yolculuktan kurtulmuştu.
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