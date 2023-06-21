CHP’de topyekün savaş alarmı! ‘Değişim’ çağrısına Soyer’den zehir zemberek sözlerle destek: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Soyer değişime ilişkin şunları yazdı;

"Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok.

Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız."