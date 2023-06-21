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CHP’de topyekün savaş alarmı! ‘Değişim’ çağrısına Soyer’den zehir zemberek sözlerle destek: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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CHP’de topyekün savaş alarmı! ‘Değişim’ çağrısına Soyer’den zehir zemberek sözlerle destek: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok

CHP’de ‘değişim’ çıkışıyla Kılıçdaroğlu karşıtlarına yeni bir isim daha eklendi. İzmir’deki skandallarıyla gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazdığı uzun bir metin ile Kılıçdaroğlu’nu bombaladı. CHP yönetimini eleştiren Soyer, "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; “Zafer değil yenilgi öğretir”. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı. Seçimdeki hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA GÖZDAĞI: MÜCADELE DEVAM

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.

"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

TUNÇ SOYER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tepki çekerken bir çıkış da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

Uzun bir yazılı açıklama yapan Tunç Soyer de İmamoğlu gibi "değişim" dedi. "Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu" başlıklı bildiri niteliğindeki yazıda Japon atasözüne atıf yapan Soyer, "Zafer değil yenilgi öğretir. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ KENDİ KARİYER VE POPÜLARİTESİ İÇİN HARBANABİLİR KURUM OLARAK GÖRDÜLER"

Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine eleştiride bulunan Tunç Soyer, "Yazık ki değerli partimiz CHP'nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz." dedi.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Soyer değişime ilişkin şunları yazdı;

"Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok.

Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız."

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