Tunç Soyer'in inadı depremzedelerin 3 yılına mal oldu! Mahkemeden kötü haber
Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminde evleri ağır hasar aldığı için yıkılan depremzede vatandaşların yıkılan evlerinin yerine yenisini yapma hayali İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın iş bilmezliği yüzünden bir başka bahara kaldı...
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim 2020'de 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depremi sonrası ağır hasarlı olduğu için yıkılan binin üzerindeki binayı yeniden dönüştürmek için belediye meclislerinde sözde emsal artışı kararı aldı.
UYARILARA KULAK ASMADILAR
Emsal artışı için her iki belediyenin izlediği yol o süreçte tartışmalara yol açtı. AK Parti Grubu plan notu şeklinde gerçekleşen emsal artışının hukuki açıdan sakıncalı olduğunu öne sürüp "Odalar yargıya taşırsa bu karar mahkemeden döner" uyarısında bulundu. AK Parti Grubunun 'Emsal artışını plan notu ile değil yeni genel bir planlama yaparak çözelim' önerisine kulak tıkayan Soyer ve Sandal'ın inadı Bayraklı'da yıkılan binalarını bir an önce yeniden yapmayı bekleyen Depremzedelerin 3 yılına mal oldu.
MAHKEME YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
TMMOB'a bağlı meslek odalarının açtığı davada idare mahkemesi, emsal artışına olanak tanıyan belediye meclis kararının yürütmesini şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile durdurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi karara itiraz etti.
MAHKEMEDEN KÖTÜ HABER GELDİ
Yıkılan evlerinin yerine yenisini yapabilmek için mahkemeden çıkacak kararı bekleyen depremzedelere yargıdan kötü haber geldi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesi, 2'nci İdare Mahkemesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçe için verdiği kat artışı kararının yürütmesini durdurma kararını onadı. Mahkemenin iptal kararı depremzedeler arasında şok etkisi yarattı.
İMAR MEVZUATINA AYKIRI
Mahkeme gerekçeli kararında 30 ilçede kat artışına olanak tanıyan meclis kararının yürürlükteki imar mevzuatına uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların bu aşamada idare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasını gerektirir nitelikte görülmediğinin altını çizip "Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürümenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, yapılan itirazın reddine, kesin olarak oybirliğiyle karar verilmiştir" dedi.
3 YIL BOŞA GİTTİ
Mahkemenin yürütmenin durdurulmasının kaldırılmasına ilişkin talebi ret etmesi İzmir depreminde evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan apartmanlarını yeniden yapmak isteyen depremzedelere 3 yıl kaybettirdi.
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