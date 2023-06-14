Tunç Soyer’in inadı depremzedelerin 3 yılına mal oldu! Mahkemeden kötü haber

UYARILARA KULAK ASMADILAR

Emsal artışı için her iki belediyenin izlediği yol o süreçte tartışmalara yol açtı. AK Parti Grubu plan notu şeklinde gerçekleşen emsal artışının hukuki açıdan sakıncalı olduğunu öne sürüp "Odalar yargıya taşırsa bu karar mahkemeden döner" uyarısında bulundu. AK Parti Grubunun 'Emsal artışını plan notu ile değil yeni genel bir planlama yaparak çözelim' önerisine kulak tıkayan Soyer ve Sandal'ın inadı Bayraklı'da yıkılan binalarını bir an önce yeniden yapmayı bekleyen Depremzedelerin 3 yılına mal oldu.