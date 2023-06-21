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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Mehmet Şimşek BAE'ye gidiyor

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Mehmet Şimşek BAE’ye gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki güçlü ilişki ivme kazanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'ye bir günlük çalışma ziyareti yapacak.

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