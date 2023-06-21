İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde alçak provokasyon! Bir şahıs başörtülü mezunları hedef aldı
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet törenini kayda alan bir şahıs, başörtülü mezunları hedef aldı. Alçak provokasyonda ilahiyat mezuniyetini hukuk mezuniyeti diye anlatan şahıs, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bu görüntülere pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Başörtümüz onurumuzdur, onurumuzu çiğnetmeyeceğiz” dedi. Öte yandan KADEM başörtüsü düşmanlığını gösteren görüntüyü paylaşarak 28 Şubat artığı zihniyetinin olması gereken yere, tarihin karanlığına gömüleceğini ifade etti. Sanatçılardan da bu duruma tepki gösteren isimler oldu. Öte yandan videoyu paylaşan CHP 27.Dönem Samsun Mv. Adayı Işık Özkefeli "İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezuniyet töreni! Geleceğin hukukçuları…" yazarak skandal bir paylaşıma imza attı. Özkefeli'nin bu paylaşımı CHP'nin helalleşme çağrılarının da yanıltmacadan ibaret olduğunun ispatı oldu.
Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte pek çok okulunun da mezuniyet töreni yapılmaya başladı. İstanbul'da da birçok üniversite mezuniyet törenlerine başladı. İstanbul Üniversitesi de farklı fakültelerden mezun olan öğrencilerinin mezuniyet törenlerini yapıyor.
İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi mezunları da mezuniyet törenini yaptı. Bu anların görüntüsünü çeken bir şahıs ise mezuniyet töreninde bulunan başörtülü öğrencileri hedef aldı.
Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmaya başlanan görüntülerin bu yıl ki mezuniyet törenine ait olduğu, görüntüyü çeken şahsın iddia ettiği gibi hukuk fakültesinin mezuniyet töreni olmadığı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni olduğu bilgileri de paylaşıldı.
BAŞÖRTÜLÜLERE YÖNELİK ALÇAK PAYLAŞIM
İlahiyat fakültesindeki başörtülü öğrencilerin mezuniyetini 'Hukuk fakültesi mezuniyet töreni' diyerek çarpıtan ve başörtüsünü hedef alan şahıs başörtülü öğrencileri aşağılayıp şu ifadeleri kullandı: "İstanbul hukuk fakültesinde geleceğin hukukçuları harika! Geleceğin hukukçuları müthiş bir şey. Adalet bu güzel insanlara emanet olacak. Nasıl hukuk fakültesi, valla bravo, mezun olmuşlar. Burası da 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' Valla bravo."
Videoyu kullanan CHP 27.Dönem Samsun Mv. Adayı Işık Özkefeli ise "İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezuniyet töreni! Geleceğin hukukçuları…" yazarak skandal bir paylaşıma imza attı.
Özkefeli'nin bu paylaşımı CHP'nin helalleşme çağrılarının yanıltmacadan ibaret olduğunu ve değişmeyen 28 Şubat zihniyetinin hala var olduğunu ortaya çıkardı.
28 ŞUBAT ARTIĞI ZİHNİYETİ TARİHİN KARANLIĞINA GÖMÜLECEK
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bahse konu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak bir açıklama yayınladı. Yaptığı açıklamada, "Başörtüsü düşmanlığı sadece ideolojik bir hastalık değil, aynı zamanda ahlakî bir sorundur. 'İlahiyat Fakültesi' mezuniyet törenini kayda alıp 'hukuk fakültesi' mezuniyet töreni yalanıyla yayanların ahlak sorunu olduğu ortadadır. Hukukta, ilahiyatta ve diğer tüm branşlarda özgürce eğitim alan başörtülü-başörtüsüz-kız-erkek bütün gençler, yetenek ve birikimleri ile bu 28 Şubat artığı zihniyeti olması gereken yere, tarihin karanlığına gömecek. Kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.
Şahsın ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları ise nefret söylemi içeren bu görüntüleri çeken şahsa tepki gösterdi.
Feyza Nur Başkaya isimli sosyal medya kullanıcısı başörtüsü nefretine tepkisini şu sözlerle ifade etti:
Üniversitemizde cübbe renkleri fakültelere göre farklılık göstermekte olup şahsın yaptığı düpedüz ucuz bir çarpıtmadır. Velev ki hukuk fakültesi olsun, ben ve benim gibi birçok arkadaşım hukuk fakültesinden mezun olarak köklü fakültemizi onurlandırdık. Bu gurur fakültemize yeter
Başka bir kullanıcı, "Kapalı olan hukukçu olamıyor mu? Hukukun temel kavramı "eşitlik ilkesi" üzerinde durmaktır." dedi.
Helalleşme çağrısına vurgu yağan başka kullanıcı ise "En son sözde "helalleşeceğiz" diyordunuz ne oldu? Seçim bitince yine sizin o 28 Şubat zihniyetiniz hortladı. Kurdurmaya devam edin" dedi.
Dr. Elif Çiçek isimli sosyal medya kullanıcısı ise başörtüsünün hedef alınmasına yönelik şunları belirtti: "Biz hekimleri de görev başında görünce aşağılamaya kalkarsa alacağı tepkilere kendini hazırlasın, zira hiç şakam olmaz. Tepki adına tüm hukuki yolları sonuna kadar yürürüm. Bizimle uğraşmasınlar, başörtü onurumuzdur, kendilerini paspas gibi çiğneriz, yine de onurumuzu çiğnetmeyiz.
Bir başka hesap ise "CHP zihniyetini bizlere hatırlattığınız için sizlere minnetarız." şeklinde bir paylaşım yaptı.
"Neden bu kadar başörtüsü den korkuyorsunuz neden rahatsız oluyorsunuz" yazan başka bir paylaşım da geldi.
Sanatçı Sinan Akçıl da paylaşıma tepki gösterdi.
Akçıl, "Ey seni gevşek adamcağız,Bu zihniyet,bu öfke kaybetmeye mahkumdur,zaten öyle de oluyor(hukuk fakültesi mezuniyeti değil,ilahiyat fakültesi mezuniyetiymiş bu arada,o da yalan!ki olsa ne olur)ırkçılıktan farklı bir söylemi yok bu videoyu çeken zavallının." sözleriyle öfkesini dile getirdi.
"Gerçekten bir kere daha yazıklar olsun, bir insanı sadece başı kapalı diye böyle aşağılayıcı tavırlarla yargılarken hukuktan bahsediyorsun birde, yazık"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina'nın 'şifa kaynağı' dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...
- İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...
- Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı! MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr
- VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...
- Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- YKS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? 2023 TYT, AYT, YDT sonuçları...
- Masterchef Tanya nereli? MasterChef All Star Tanya Kilitkayalı kimdir, evli mi, kaç yaşında?
- 21 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...
- Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?
- MSÜ mülakat takvimi 2023 | Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu mülakatları ne zaman, hangi tarihte?
- LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?