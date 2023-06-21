İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde alçak provokasyon! Bir şahıs başörtülü mezunları hedef aldı

Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte pek çok okulunun da mezuniyet töreni yapılmaya başladı. İstanbul'da da birçok üniversite mezuniyet törenlerine başladı. İstanbul Üniversitesi de farklı fakültelerden mezun olan öğrencilerinin mezuniyet törenlerini yapıyor.

İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi mezunları da mezuniyet törenini yaptı. Bu anların görüntüsünü çeken bir şahıs ise mezuniyet töreninde bulunan başörtülü öğrencileri hedef aldı.