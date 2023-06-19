Kurbanlık hayvana içki içirdiler! Bayrama sayılı günler kala büyük skandal! Savunması da pes dedirtti...
Milyonların idrak edeceği Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sosyal medyada büyük bir skandal yaşandı. Bir çiftlikte sattığı kurbanlığa bira içirdiği iddia edilen kişi bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülere tepki yağarken şahıs kendisini "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar." cümlesiyle savundu. İşte detaylar...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık alımlarını hızlandırırıken kurban pazarları da giderek hareketlendi.
KURBANLIKLAR TÜKENİYOR
Ahır, köy ve çiftliklerde kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, canlı hayvan pazarının açılmasıyla kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya başladı. Yurdun her noktasında ise kurulan çadırlarla hayvan satışları başladı.
SOSYAL MEDYADA SKANDAL GÖRÜNTÜ
Böylesine hassas bir dini ibadet olan kurban kesimleri öncesinde skandal bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Sırf biraz daha takipçi almak veya beğeni toplamak amacıyla, sosyal medya hesaplarında yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. İnsanlar bayram için kurbanlık arayışına devam ederken, bir çiftlikte çalışan ya da çiftlik sahibi olduğu düşünülen kişi, kurbanlık hayvana zorla bira şişesi içerisinde sıvı içirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
EGM VE VALİLİĞE ŞİKAYET YAĞDI
Kullanıcının marifet gibi paylaştığı o görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler, öfkeden ne yapacağını bilemedi. Müzik eşliğinde paylaşılan o görüntüler ile ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve valiliklere şikayet yağdı.
YANLIŞ ANLAMIŞLAR
Öte yandan kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, bu defa bir önceki videoda müzik eşliğinde bira şişesi ile kurbanlığa sıvı içiren kişi "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar Bizim Çukurova'da hayvancılıkta şişelerimizi gördüğünüz gibi hayvanları tedavi amaçlı hapımızı içerisine attıktan sonra hayvanımıza veriyoruz. Biz hayvana pekmez versek dahi şişe kullanıyoruz" diye konuştu.
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