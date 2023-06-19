Kurbanlık hayvana içki içirdiler! Bayrama sayılı günler kala büyük skandal! Savunması da pes dedirtti...

SOSYAL MEDYADA SKANDAL GÖRÜNTÜ

Böylesine hassas bir dini ibadet olan kurban kesimleri öncesinde skandal bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Sırf biraz daha takipçi almak veya beğeni toplamak amacıyla, sosyal medya hesaplarında yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. İnsanlar bayram için kurbanlık arayışına devam ederken, bir çiftlikte çalışan ya da çiftlik sahibi olduğu düşünülen kişi, kurbanlık hayvana zorla bira şişesi içerisinde sıvı içirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.