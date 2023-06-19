Kuban Bayramı’na sayılı günler kaldı! Diyanet’ten vekaletle kurban kesen kurumlara uyarı

"VEKALET VERENLERİN GÜVEN VERECEK KURUMLARI TERCİH ETMESİ LAZIM"

Vekalet verenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, yurt içi ve yurt dışındaki bazı kurumların vekaletle kurban kesimini istismar ettiğini, vatandaşların buna karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Kurbandaki asıl amacın paylaşmak olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Kurban etinin her bir zerresini değerlendirilmek, bunu yoksulun, mağdurun, muhtacın ihtiyacına harcamaktır esas olan. Bu hassasiyetler, koşulların aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Vekalet verenlerin bu güveni verecek kurum ve kuruluşları tercih etmesi lazım." ifadelerini kullandı.