Kuban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Diyanet'ten vekaletle kurban kesen kurumlara uyarı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonunu yapan kurum ve kuruluşlar, müvekkilinin hassasiyetini, ibadet bilincini yerine getirmek koşuluyla kurbanı kesmelidir." dedi.
Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanın, mali yükümlülüğü olan bir ibadet olduğunu, ekonomik durumu iyi olanların kurban kesmesinin vacip olduğunu söyledi.
Mali ibadetlerde vekaletin geçerli olduğunu bildiren Bozkurt, hayırseverlerin kurbanlarını uzakta bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasının, vekalet yoluyla kurban kesmeyi önemli hale getirdiğini ifade etti.
Son zamanlarda vekaletle kurban kesmenin yaygınlaştığına değinen Bozkurt, "Vekalete yoluyla kurban kesimi organizasyonunu yapan kurum ve kuruluşlar, müvekkilinin hassasiyetini, ibadet bilincini yerine getirmek koşuluyla kurbanı kesmelidir. Kurumların, kurban etinin kimlere dağıtılacağı ve hangi koşulda dağıtılacağı vekaletini yerine getirmesi gerekir." diye konuştu.
"VEKALET VERENLERİN GÜVEN VERECEK KURUMLARI TERCİH ETMESİ LAZIM"
Vekalet verenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, yurt içi ve yurt dışındaki bazı kurumların vekaletle kurban kesimini istismar ettiğini, vatandaşların buna karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
Kurbandaki asıl amacın paylaşmak olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Kurban etinin her bir zerresini değerlendirilmek, bunu yoksulun, mağdurun, muhtacın ihtiyacına harcamaktır esas olan. Bu hassasiyetler, koşulların aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Vekalet verenlerin bu güveni verecek kurum ve kuruluşları tercih etmesi lazım." ifadelerini kullandı.
"KURBAN İBADETİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN KURBANIN KESİLMESİ GEREKİYOR"
Kurban kesilmedikçe kurban ibadetinin yerine getirilemeyeceğini söyleyen Bozkurt, şöyle konuştu:
"Kurbanın parasını alarak bunu hayır yolunda harcamakla kurban ibadeti yerine gelmez. Bu sadece sadaka olur. Her ibadetin kendine özgü şartları var. O şartlar yerine getirilerek yapılırsa o ibadet yerine gelmiş olur. Kurban ibadetinin yerine gelmesi için kurbanın kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde madden hem de manen mağduriyetler ortaya çıkacaktır."
Maddi durumu iyi olmayanların borçlanarak kurban almasının kurban ibadetinin aslına uygun olmadığını belirten Bozkurt, "Faize bulaşmamak şartıyla kurbanı kredi kartıyla almak, hatta taksitlendirmek dinen uygundur, caizdir. Faizle en küçük bir ilişkinin olmaması lazım. Bir de satıcının taksitle kurban vermeye rıza göstermesi gerekir. Bu şartlar sağlandığında kredi kartıyla kurban alınabilir." değerlendirmesini yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...
- THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?
- 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
- Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
- Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?