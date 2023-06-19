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MEB Bursluluk Sınavı başvuru ve onay sürelerini uzattı

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Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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MEB Bursluluk Sınavı başvuru ve onay sürelerini uzattı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başrusu ve onay sürelerinde değişikliği gidildi. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek sınav için başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı.

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